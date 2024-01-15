Медведев рассказал о худших болельщиках на «Больших шлемах»

Даниил Медведев рассказал, болельщиков на каком «Шлеме» считает худшими.

«Худшими? (Смеется).

У меня были плохие моменты с болельщиками на всех «Шлемах» и хорошие моменты с болельщиками на всех «Шлемах». Так что я не могу выбрать худших и не могу выбрать лучших.

На US Open у меня прекрасные отношения с трибунами, но я не хочу принижать других.

В этом году я постараюсь иначе подходить к этим играм с трибунами. На корте что-то может произойти, но я стараюсь всех любить – и надеюсь, у всех будет такое же отношение. Что-то в этом духе.

Сейчас очень важно иметь хорошее самоощущение, и это приведет к хорошим отношениям со всеми. Я стараюсь делать так. Посмотрим, получится ли. Надеюсь, что да».

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