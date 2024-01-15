Медведев о том, часто ли ему тесно на корте: «Очень часто. Обычно только на «Больших шлемах» нормально»
Даниил Медведев рассказал, часто ли ему не хватает места на корте.
Перед первым кругом Australian Open он просил болбоя подвинуть рекламный щит на корте, чтобы у него было больше места, чтобы бегать.
«Очень часто. Обычно только на «Больших шлемах» нормально – там я играю на главных кортах, места хватает.
Помню Рим. Я выиграл, но все говорили, что корт маловат. В Мадриде центральный корт потрясающий – огромный. Мы смеялись на эту тему с Алексом Шевченко. Он помнит, что заколачивал, а я стоял в 10 метрах за задней линией и отбивал свечами, потому что в прошлом году хорошо играл на грунте.
А потом я играл с Карацевым, и на втором корте места вообще нет. Во время матча я очень разозлился, потому что с такими соперниками, как Аслан, только два пути. Можно играть с ним в его игру, на задней линии – но это не моя сильная сторона. Или можно отойти на 50 метров, кидать свечи, пытаться его двигать. Но такой возможности не было, и я проиграл.
Так что по ходу сезона бывают моменты, когда я расстраиваюсь, потому что не могу играть так, как хочу. С другой стороны, может быть, из-за меня – а еще Каспера, Рафы – корты станут больше. Ведь хорошо, когда у игроков есть возможность делать то, что они хотят».
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Ну такое конечно) Интересно было бы посмотреть, как он такую "технику" тренирует )