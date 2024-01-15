Атман о судорогах в матче с Медведевым: «Со мной впервые такое случилось, это на 100% связано с нервами»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Теренс Атман Теннис

Теренс Атман рассказал о физических проблемах в матче с Даниилом Медведевым.

Француз снялся из-за судорог (которые начались в третьем гейме третьего сета) при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу россиянина.

«Это очень неприятно. Наверное, я был слишком напряжен в начале. Со мной впервые такое случилось, это на 100% связано с нервами, потому что после квалификации физически я чувствовал себя хорошо.

Наверное, так бывает. Это часть процесса. Несмотря ни на что, в первом и третьем сетах я доказал, что у меня есть качества, чтобы играть на одном уровне с третьей ракеткой мира», – сказал Атман после поражения в первом круге Australian Open.

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