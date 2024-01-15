Медведев о том, что играл первым запуском: «Совершенно не страшно. Было жарко, тяжело, и в момент, когда стало очень тяжело, соперника свело»

Даниил Медведев прокомментировал победу на старте Australian Open.

Он прошел во второй круг на отказе квалифаера Теренса Атмана – 5:7, 6:2, 6:4, 1:0.

– Удивился ли, когда поставили играть первым запуском, и насколько сложно было играть в такую жару?

– В принципе, не важно. Мужские и женские матчи, их очередность меняется, кто-то утром, кто-то вечером играет. Всегда вопрос, лучше играть в жару или вторым запуском после 19 часов, когда можешь начать в 23, закончить в 2, никогда неизвестно. Совершенно не страшно, что играл в 12. Было жарко, тяжело, и в момент, когда стало очень тяжело, его свело. Необычный момент, когда я чувствовал, что уже очень тяжело, смотрю, его сводит, надо еще постараться. Рад, что сумел быть чуть сильнее физически.

– Знал ли ты до этого матча IQ соперника (158) и удивил ли он тебя на корте?

– Я слышал, но суть в том, что IQ – это логика, и вопрос, как его меряют, поэтому Помню, когда мне было 14 лет, скачал приложение, а там в конце все проходишь, а тебе говорят, заплати 10 евро, и тогда мы тебе скажем твой IQ. Не знаю, насколько это правда или нет. Играл он хорошо, уж не знаю, на какой IQ, но хорошо.

– То есть свой IQ ты так и не знаешь?

– Нет. Может, как-нибудь и надо будет проверить.

– С учетом сегодняшнего матча, какие мысли по поводу того, что начал сезон в ином ключе, без подготовительных турниров?

– Пока мыслей особых нет, главное – победа. На ТБШ бывают разные матчи. В прошлом году к «Ролан Гаррос» у меня было 47 матчей, и в итоге Тиаго [Сейбот Уайлд] хорошо играл и победил. Может, я бы ни одного турнира не сыграл, кто знает, свежее был бы. Физически тяжело играть первый матч, потому что это стресс, который ты не чувствовал уже два месяца. Рад, что смог справиться, и посмотрим, как пройдут следующие матчи.

– Раз вспомнил про Тиаго, вопрос про вчерашний матч Андрея, смотрел ли ты?

– Не показывали, к сожалению, а в интернете лень было искать. Немного занят был, телек включал, переключал каналы, пятый сет, 5:5. Они показывают какие-то два матча, а там начало сетов было. Я думал, покажите конец, потом вернетесь обратно. Но нет, не показали. Поэтому матч не видел, но за счетом следил. Тяжко было, но рад, что он победил.

– О чем разговаривал с супервайзером после второго сета?

– Там была целая сага про воду. Получилось так, что у них бутылки Waterdrop, и я обычно пью нехолодную воду на матчах, потому что горло потом иногда болит горло, заболеваешь. А тут жара страшная, думаю, одну надо холодную. Прошу, можете холодной воды налить. На корте холодной нет. Принести можно? Нет, нельзя. Ну мне холодная вода нужна. На «Большом шлеме» играем, просто холодной воды хочу. Они говорят, вот, вроде есть. Наливают, отдают моей команде, которая разводит энергетический напиток, приносят. Я говорю, горячая вода, можно мне холодную? (смеется)

В итоге что-то там смогли сделать, но на следующий матч сам буду одну холодную наливать.

– Наверное, по заветам Марата «пошла вода горячая», его известная фраза, которую он произнес, комментируя твой финал против Надаля на US Open-2019.

Сегодня точно вода горячая – на всем корте жарко было, – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Сумбурный старт Медведева на Australian Open: играл грязно, отдал сет, а соперника сломали судороги

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