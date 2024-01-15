Медведев выиграл первый матч в сезоне – Атман снялся из-за судорог
Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open после того, как Теренс Атман снялся из-за судорог (которые начались в третьем гейме третьего сета) при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу россиянина.
Для Медведева это был первый официальный матч в сезоне-2024.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
Ну все, в турнир вкатились, теперь надо начинать играть на полную
Без игровой практики , первый матч сезона
Первый сет борьба с жарой и собой и далее уже поймал свою игру
Нужно теперь втягиваться ( хорошо что и соперник попался не из сложных )