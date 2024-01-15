Медведев выиграл первый матч в сезоне – Атман снялся из-за судорог

вышел во второй круг Australian Open после того, как Теренс Атман снялся из-за судорог (которые начались в третьем гейме третьего сета) при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу россиянина.

Для Медведева это был первый официальный матч в сезоне-2024.

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