Медведев о матче с Атманом: «В третьем сете я уже устал. И если бы он был свежее, то я не знаю, чем бы все кончилось»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Теренс Атман Теннис

Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг Australian Open.

Теренс Атман снялся с матча при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу россиянина.

«Сложный матч. Он играл хорошо. Он только появился в туре, я не очень хорошо его знал. Так что поспрашивал ребят, и все говорили, что форхенд у него лучше бэкхенда. А в итоге он за весь матч допустил где-то три ошибки с бэкхенда (смеется). Спасибо, ребята.

Он хорошо играл. Я плохо играл в начале первого сета, но это теннис – так бывает. Рад, что потом удалось набрать ход.

Потом мне стало тяжело физически – а у него начались судороги. Так что условия жесткие. Хотя не то чтобы жесткие – просто до этого 7 дней жары не было, а сегодня стало жарко. И ты играешь матч, включаются нервы. У меня в таких условиях часто бывали судороги.

Если он продолжит так играть, то будет показывать большие результаты.

В третьем сете я уже устал. И если бы он был свежее, то я не знаю, чем бы все кончилось. Но как только у меня появилась усталость, я посмотрел на него – а у него судороги. И я подумал: ладно, у обоих проблемы.

Это даже забавно».

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2 комментария
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Ответ Никита Михайлов
а дальше пиковый Руусувори.....
Не Джокович же или Алькарас...
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