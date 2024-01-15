Циципас о том, что менял технику на подаче в матче с Бергсом: «Это тактика. Так я могу находить разные углы»

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Зизу Бергс Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал то, что менял технику на подаче в первом круге Australian Open против Зизу Бергса (5:7, 6:1, 6:1, 6:3). 

Он то подтягивал заднюю ногу, то не подтягивал, как он обычно это делает. Интервьюер предположил, что Циципас так делал из-за боли в спине.

«Это тактика. Так я могу находить разные углы.

Нет, я много над этим работал. Многие игроки используют такую технику – Янник Синнер, Александр Зверев. У них хорошая подача. Так что я пробовал это в первом сете. Получалось не очень – в первом сете у меня был, наверное, самый низкий процент попадания первым мячом в карьере.

Но потом я нашел ритм, нашел баланс на подаче. Процент подтянулся, и вся игра автоматически стала мощнее».

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2 комментария
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Ох уж этот Циципас, обыграл саму 130 ракетку мира, да ты просто гений
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Ответ Великий Алонсо
Ох уж этот Циципас, обыграл саму 130 ракетку мира, да ты просто гений
И все же он сегодня не Циципас, а Цициактив)
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