Алина Корнеева: «Я не из тех девочек, которые ищут друзей в спорте»

Теги Australian Open WTA Алина Корнеева Теннис

Алина Корнеева рассказала, нашла ли друзей в туре.

Вчера 16-летняя россиняка впервые вышла во втором круг «Большого шлема».

«Не то чтобы друзей. В спорте сложно с кем-то дружить. Но у меня есть знакомые.

Я не из тех девочек, которые ищут друзей в спорте».

Алина Корнеева в 16 лет выиграла дебютный матч на «Шлеме». У нее появился агент, контракт с Nike и тренер в академии Надаля

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