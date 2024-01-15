Алина Корнеева: «Я не из тех девочек, которые ищут друзей в спорте»
Алина Корнеева рассказала, нашла ли друзей в туре.
Вчера 16-летняя россиняка впервые вышла во втором круг «Большого шлема».
«Не то чтобы друзей. В спорте сложно с кем-то дружить. Но у меня есть знакомые.
Я не из тех девочек, которые ищут друзей в спорте».
Алина Корнеева в 16 лет выиграла дебютный матч на «Шлеме». У нее появился агент, контракт с Nike и тренер в академии Надаля
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