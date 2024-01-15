Гауфф о мыслях в первом круге AO: «Чувствую себя хорошо, выгляжу хорошо. Так что просто получай удовольствие»

Теги Australian Open WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала выход во второй круг Australian Open.

Чемпионка US Open обыграла Анну Каролину Шмидлову – 6:3, 6:0.

«Когда я занервничала при счете 3:3, я буквально сказала себе: «Чувствую себя хорошо, выгляжу хорошо». (Смеется, трибуны аплодируют).

«Чувствую себя хорошо, выгляжу хорошо. Так что просто получай удовольствие», – сказала Гауфф в интервью на корте.

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