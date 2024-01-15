Гауфф о мыслях в первом круге AO: «Чувствую себя хорошо, выгляжу хорошо. Так что просто получай удовольствие»
Коко Гауфф прокомментировала выход во второй круг Australian Open.
Чемпионка US Open обыграла Анну Каролину Шмидлову – 6:3, 6:0.
«Когда я занервничала при счете 3:3, я буквально сказала себе: «Чувствую себя хорошо, выгляжу хорошо». (Смеется, трибуны аплодируют).
«Чувствую себя хорошо, выгляжу хорошо. Так что просто получай удовольствие», – сказала Гауфф в интервью на корте.
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