Саккари о смене ракетки: «Я 10 лет играла одной и той же ракеткой, и для меня это большой шаг»

Мария Саккари ответила, что изменила за предсезонной подготовки.

– Не знаю, заметили ли вы. Я сменила ракетку. Она совсем новая. Я 10 лет играла одной и той же ракеткой, и для меня это большая перемена.

Я слегка изменила форхенд. Я много работала над этим ударом, потому что понимала, что он у меня очень хороший, но может быть намного лучше. Сейчас я вижу, что форхенд – мой лучший удар, очень мощный, и, конечно, ракетка помогла.

Я проводила больше четырех часов на корте и больше двух часов в тренажерном зале, то есть тренировалась больше шести часов ежедневно на протяжении трех недель. За неделю до турнира я несколько раз проводила по две тренировки по физподготовке, и чем ближе к турниру, тем меньше времени проводила на корте.

Но, да, это была лучшая предсезонка в моей карьере.

– Смена ракетки – серьезное решение. Расскажите о причинах и процессе принятия решения.

– Я уже давно хотела сменить ракетку. Я посоветовалась с Wilson, и, как мне кажется, мы придумали отличный план и выбрали мне прекрасную ракетку. Она мне идеально подходит. Я по-прежнему могу играть с вращением, но в то же время эта ракетка дает большую мощность и контроль.

Это был большой шаг. Команда сомневалась, но я говорила, что знаю, что есть ракетка, которая лучше подходит для моей игры. Мне кажется, я приняла верное решение.

– Вы поменяли струны, жесткость натяжения?

– Нет, только саму ракетку. Струны и натяжение остались как раньше.

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