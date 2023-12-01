Мария Саккари: «Работа с психологом не означает, что у вас есть проблема. Вы просто хотите стать лучшей версией себя»

Теги WTA Мария Саккари Теннис

Мария Саккари довольна результатами работы с психологом.

– Вы сказали, что уже несколько лет работаете с психологом. Чем вам это помогло?

– Я работаю с психологом последние пять или шесть лет. Это очень изменило мой образ мышления. Не только на корте, но и за его пределами. Это сделало меня лучше как человека, а для меня это самое главное. Если ты можешь раскрыться вне корта, то и на корте наверняка сможешь добиться большего.

Думаю, это был лучший подарок, который я сама себе сделала. Я бы посоветовала это каждому человеку. Работа со специалистом не означает, что у вас есть проблема. Это значит, что вы просто хотите стать лучшей версией себя. Это отличная инвестиция.

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3 комментария
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Набила оскомину уже эта фраза: стать лучшей версией себя. Долдонят все, кому не лень)
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а если губки дрожат (как у игуси) 👡👡
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