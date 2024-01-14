16-летняя Бренда Фрухвиртова о работе с Массу: «Он знает, что и когда нужно мне говорить»
Бренда Фрухвиртова, вышедшая во второй круг Australian Open, рассказала о работе c Николасом Массу.
Бывший тренер Доминика Тима вошел в команду 16-летней чешки в межсезонье.
«Я чувствую, что он хорошо знает, что нужно говорить игроку. Несмотря на то, что мы работаем всего месяц, я чувствую, что он очень хорошо меня знает. И он знает, что и когда нужно мне говорить».
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