Котов о том, как справился с судорогами в первом круге Australian Open: «В третьем сете начал принимать соль на каждом переходе»

Павел Котов прокомментировал пятисетовый матч на старте Australian Open.

Он обыграл Артура Риндеркнеша со счетом 7:5, 6:1, 6:7(6), 6:7(5), 6:3.

– Никогда до этого не играл пятисетовые матчи.

На самом деле был очень сложный матч. Для меня все начиналось достаточно хорошо. Я смог отыграть брейк в первом сете, потом брейканул сам и взял сет. Во втором я был на волне, а соперник стал хуже чувствовать корт, и я достаточно легко выиграл второй сет.

Третий сет начался с того, что у меня свело руку. Наверное, от нервов. Я почувствовал судороги, не мог вообще разжать руку. Соперник из-за этого воспрял духом – и в третьем и четвертом сетах я пытался сделать брейк, но у меня реально не получалось. На всех брейк-пойнтах он подавал либо в линию, либо рядом с ней, все с первого мяча, то есть без шансов. А на тай-брейках получилось так, что где-то ему чуть везло, а мне наоборот чуть не везло. Был очень близкий матч, и оба тай-брейка он выиграл с минимальным отрывом в два очка.

В пятом сете, к счастью, получилось сделать брейк (смеется). И с этого момента стало как-то попроще.

– Ты смотрел на табло, сколько в итоге сыграл по времени?

– Мне написал тренер по ОФП – 4 часа 40 минут. Это мой самый долгий матч. До этого я только один раз играл на «Челленджере» 7:6, 6:7, 6:7 с Флавио Коболли. Я помню тот матч – мы играли то ли 3 часа 51 минуту, то ли 55.

– Как физически себя чувствуешь? И как чувствовал себя в концовке? Про судороги и руку мы поняли. А рука быстро пришла в себя, то есть забываешь про эти судороги?

– Я начал принимать соль на каждом переходе. Руку я чуть-чуть ощущал до конца третьего сета, а дальше уже все было нормально.

В целом я, конечно, очень устал. Все мышцы болят. Главное, что выиграл, правильно?

– Соль в каком виде? В виде минералов?

– Нет, я просто просил принести соль, они принесли маленький пакетик. Я так понимаю, это была обычная соль. Не знаю, по ощущениям обычная соль (смеется).

– Рецепт Даниила Медведева?

– Да, Медведева-Медведева (смеется). К счастью, я взял рецепт только по соли, монетки не бросал на корте (смеется), – приводит слова Котова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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