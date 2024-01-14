Котов о том, как справился с судорогами в первом круге Australian Open: «В третьем сете начал принимать соль на каждом переходе»

Теги Australian Open ATP Артур Риндеркнеш Павел Котов Теннис

Павел Котов прокомментировал пятисетовый матч на старте Australian Open.

Он обыграл Артура Риндеркнеша со счетом 7:5, 6:1, 6:7(6), 6:7(5), 6:3.

– Никогда до этого не играл пятисетовые матчи.

На самом деле был очень сложный матч. Для меня все начиналось достаточно хорошо. Я смог отыграть брейк в первом сете, потом брейканул сам и взял сет. Во втором я был на волне, а соперник стал хуже чувствовать корт, и я достаточно легко выиграл второй сет.

Третий сет начался с того, что у меня свело руку. Наверное, от нервов. Я почувствовал судороги, не мог вообще разжать руку. Соперник из-за этого воспрял духом – и в третьем и четвертом сетах я пытался сделать брейк, но у меня реально не получалось. На всех брейк-пойнтах он подавал либо в линию, либо рядом с ней, все с первого мяча, то есть без шансов. А на тай-брейках получилось так, что где-то ему чуть везло, а мне наоборот чуть не везло. Был очень близкий матч, и оба тай-брейка он выиграл с минимальным отрывом в два очка.

В пятом сете, к счастью, получилось сделать брейк (смеется). И с этого момента стало как-то попроще.

– Ты смотрел на табло, сколько в итоге сыграл по времени?

– Мне написал тренер по ОФП – 4 часа 40 минут. Это мой самый долгий матч. До этого я только один раз играл на «Челленджере» 7:6, 6:7, 6:7 с Флавио Коболли. Я помню тот матч – мы играли то ли 3 часа 51 минуту, то ли 55.

– Как физически себя чувствуешь? И как чувствовал себя в концовке? Про судороги и руку мы поняли. А рука быстро пришла в себя, то есть забываешь про эти судороги?

– Я начал принимать соль на каждом переходе. Руку я чуть-чуть ощущал до конца третьего сета, а дальше уже все было нормально.

В целом я, конечно, очень устал. Все мышцы болят. Главное, что выиграл, правильно?

– Соль в каком виде? В виде минералов?

– Нет, я просто просил принести соль, они принесли маленький пакетик. Я так понимаю, это была обычная соль. Не знаю, по ощущениям обычная соль (смеется).

–  Рецепт Даниила Медведева?

– Да, Медведева-Медведева (смеется). К счастью, я взял рецепт только по соли, монетки не бросал на корте (смеется), – приводит слова Котова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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5 комментариев
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у меня, наоборот, после солей судороги были
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Соль лучший рецепт при потере натрия, обычная повареная, а не всякие модные электролиты навороченные)
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«В третьем сете начал принимать соль на каждом переходе»

Надо бы его на допинг проверить)))
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*шутка про соли и Питер*
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перспективная новость для комментаторов
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