Медведев просил поменять судью по ходу матча, а после игры бросил монеты в сторону вышки

Россиянин Даниил Медведев по ходу матча второго круга «Уимблдона» против Рубена Бемельманса попросил поменять судью на вышке.

После того, как Медведев проиграл свою подачу в пятом сете, ведя 2:1, он сказал обслуживавшей матч Мариане Алвеш: «Позовите супервайзера. Мне кажется, вы что-то против меня имеете. Я хочу поменять судью».

По словам теннисиста, судьи приняли пять решений не в его пользу и ни одного – в его. При счете 2:1 на брейк-пойнте Медведев посчитал, что Бемельманс пробил в аут по длине, но судья с ним не согласилась. После этого россиянин проиграл три гейма подряд.

В итоге россиянин проиграл матч со счетом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6. После матча он пожал Алвеш руку, но когда собирал вещи, достал из сумки монеты и бросил в сторону судейской вышли.