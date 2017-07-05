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    Медведев просил поменять судью по ходу матча, а после игры бросил монеты в сторону вышки

    Теги Уимблдон ATP Рубен Бемельманс Мариана Алвеш Даниил Медведев судьи

    Россиянин Даниил Медведев по ходу матча второго круга «Уимблдона» против Рубена Бемельманса попросил поменять судью на вышке.

    После того, как Медведев проиграл свою подачу в пятом сете, ведя 2:1, он сказал обслуживавшей матч Мариане Алвеш: «Позовите супервайзера. Мне кажется, вы что-то против меня имеете. Я хочу поменять судью».

    По словам теннисиста, судьи приняли пять решений не в его пользу и ни одного – в его. При счете 2:1 на брейк-пойнте Медведев посчитал, что Бемельманс пробил в аут по длине, но судья с ним не согласилась. После этого россиянин проиграл три гейма подряд.

    В итоге россиянин проиграл матч со счетом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6. После матча он пожал Алвеш руку, но когда собирал вещи, достал из сумки монеты и бросил в сторону судейской вышли.

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