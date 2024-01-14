Агасси о том, может ли Джокович выиграть 30 ТБШ: «Как можно говорить, что что-то невозможно?»
Андре Агасси ответил, может ли Новак Джокович выиграть 30 «Больших шлемов».
«Я убежден только в одном – Новак не победит Время. Вопрос только в том, как долго он сможет бороться. Я точно могу представить, что еще несколько лет он будет главным фаворитом.
Как можно говорить, что что-то невозможно? Рекорды же созданы, чтобы их били. Конечно, мы только можем предполагать, и нужно учитывать много факторов – включая здоровье».
Также Агасси рассказал, считает ли Джоковича величайшим в истории.
«Невозможно спорить со статистикой. Количество «Шлемов», недели на первой строчке рейтинга – есть много рекордов, которые он переписал.
Но как можно отбросить Федерера? Как можно не упомянуть элегантность, с которой он все делал?
А Рафа? Не знаю, был ли в теннисе другой человек, который так борется.
Статистика – это одно, но важна и польза для игры. И я думаю, что все трое принесли теннису огромную пользу».
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