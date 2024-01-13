Алена Остапенко: «Как правило, перед матчами слушаю музыку. В основном поп, иногда современных русских исполнителей»

Теги WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко ответила, есть ли у нее особый предматчевый ритуал.

– Я тщательно разминаюсь. Но не делаю ничего особенного, все как обычно. Как правило, перед матчами слушаю музыку. В основном поп, иногда современных русских исполнителей. Мне нравится энергичная музыка, которая меня заряжает.

– Что для вас самое сложное в теннисе?

– Иногда приходится играть шесть турниров подряд, и ты очень устаешь, хочешь отдохнуть, но все равно нужно идти на тренировку или готовиться к матчу. Отказаться нельзя, это твоя обязанность. А еще приходится много ездить, от всего этого устаешь. Да, иногда бывает сложно.

– Как вы справляетесь?

– Я знаю, что сама выбрала эту жизнь и карьеру. Мне нравится. Нужно просто это принять.

– В балете отношения между девушками бывают очень напряженными – в пуантах находят битое стекло. А в теннисе?

– У меня почти со всеми хорошие отношения, но в теннисе довольно сложно дружить, потому что сегодня мы подруги, а завтра выходим друг против друга на корт. Но лучше со всеми поддерживать хорошие отношения, общаться...

– Вы вообще общительный человек? У вас много друзей?

– Думаю, да. Я очень дружелюбная.

– А времени на дружбу хватает?

– Конечно. Если захочешь, сможешь сделать все.

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