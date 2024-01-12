Остапенко о финале в Аделаиде против Касаткиной: «Мы с Дашей хорошие друзья, будет тяжелый матч»
Алена Остапенко поделилась ожиданиями от финала в Аделаиде с Дарьей Касаткиной.
– Конечно, будет тяжелый матч. Мы с Дарьей очень хорошие друзья, но да, получится очень тяжелый матч. Она отличный игрок. Она в хорошей форме, так что я готова к сражению. Я просто должна делать свою базу, больше концентрироваться на себе. Думаю, будет хороший матч.
– Допустим, вы обе остановились в одном отеле и видите Дарью за завтраком. Ваши действия: вы отвернетесь или подойдете поздороваться?
– Нет, мы поздороваемся и просто над чем-нибудь посмеемся. Мы хорошие друзья.
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