Остапенко о финале в Аделаиде против Касаткиной: «Мы с Дашей хорошие друзья, будет тяжелый матч»

Алена Остапенко поделилась ожиданиями от финала в Аделаиде с Дарьей Касаткиной.

– Конечно, будет тяжелый матч. Мы с Дарьей очень хорошие друзья, но да, получится очень тяжелый матч. Она отличный игрок. Она в хорошей форме, так что я готова к сражению. Я просто должна делать свою базу, больше концентрироваться на себе. Думаю, будет хороший матч.

– Допустим, вы обе остановились в одном отеле и видите Дарью за завтраком. Ваши действия: вы отвернетесь или подойдете поздороваться?

– Нет, мы поздороваемся и просто над чем-нибудь посмеемся. Мы хорошие друзья.

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