Остапенко о финале в Аделаиде против Касаткиной: «Мы с Дашей хорошие друзья, будет тяжелый матч»

Теги WTA Дарья Касаткина Алена Остапенко Adelaide International Теннис

Алена Остапенко поделилась ожиданиями от финала в Аделаиде с Дарьей Касаткиной.

– Конечно, будет тяжелый матч. Мы с Дарьей очень хорошие друзья, но да, получится очень тяжелый матч. Она отличный игрок. Она в хорошей форме, так что я готова к сражению. Я просто должна делать свою базу, больше концентрироваться на себе. Думаю, будет хороший матч.

– Допустим, вы обе остановились в одном отеле и видите Дарью за завтраком. Ваши действия: вы отвернетесь или подойдете поздороваться?

– Нет, мы поздороваемся и просто над чем-нибудь посмеемся. Мы хорошие друзья.

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4 комментария
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что за странные вопрос про отвернетесь
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Ответ Великий Алонсо
Не думаю, что будет тяжёлый матч для Остапенко, скорее лёгкая победа в 2 сетах, со своим бадминтоном у Даши ничего не получится против Алёны
да подача у Даши слабее, чем у моего пятилетнего сына, но она может и креативно играть, а не просто лупить, как Остапенко в надежде, что не в аут или сетку попадёт, а вообще меня пугает тренерская команда Остапенко, они выглядят как гэнгбэнг, они её как тот очень хорошо мотивируют))))
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За Дашку и отличный теннис без психов)
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