Лехечка – Дрэйперу: «За тобой очень приятно наблюдать. Береги здоровье и продолжай играть»
Иржи Лехечка прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером в финале в Аделаиде.
Он выиграл 4:6, 6:4, 6:3 и взял первый титул в карьере.
«Мне тяжело что-то говорить, потому что меня переполняют эмоции от завоевания первого титула здесь, в Аделаиде.
Я невероятно рад. Хочу поздравить Джека и его команду, за тобой очень приятно наблюдать. Желаю всего наилучшего в оставшейся части сезона. Береги здоровье и продолжай играть».
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