Коко Гауфф: «Хочу выиграть двузначное количество «Шлемов». Это типа круто»
Чемпионка US Open Коко Гауфф рассказала, сколько ТБШ хочет выиграть за карьеру.
– Вы говорили, что вашей целью всегда было выиграть несколько «Больших шлемов». У вас есть в голове конкретная цифра?
– Честно говоря, не совсем так. В последнее время чувствую, что хочу выиграть двузначное количество. Это типа круто. Но конкретной цифры нет.
Да кто знает? Это может меняться в зависимости от того, как будет складываться карьера. Прямо сейчас я бы сказала, что выиграть двузначное количество было бы здорово. Не знаю, получится ли, но это амбициозная цель. Думаю, такой подход заставит меня выйти на новый уровень, – сказала 19-летняя американка.
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Это не ТИПО круто, это волшебно. Она не догоняет.
Первым в мужском теннисе это сделал великий Бьорн.
Тогда я ещё по сути не смотрел теннис (начал с 1987).
Потом Сампрас сделал 14 и это казалось практически предельным. Но БИГ3 опровергли. Тем не менее мне трудно представить, что какой-нибудь Карась 100.0 забацает 30+ТБШ.