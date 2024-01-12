Коко Гауфф: «Хочу выиграть двузначное количество «Шлемов». Это типа круто»

Теги Australian Open WTA Коко Гауфф Теннис

Чемпионка US Open Коко Гауфф рассказала, сколько ТБШ хочет выиграть за карьеру.

– Вы говорили, что вашей целью всегда было выиграть несколько «Больших шлемов». У вас есть в голове конкретная цифра?

– Честно говоря, не совсем так. В последнее время чувствую, что хочу выиграть двузначное количество. Это типа круто. Но конкретной цифры нет.

Да кто знает? Это может меняться в зависимости от того, как будет складываться карьера. Прямо сейчас я бы сказала, что выиграть двузначное количество было бы здорово. Не знаю, получится ли, но это амбициозная цель. Думаю, такой подход заставит меня выйти на новый уровень, – сказала 19-летняя американка.

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3 комментария
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Хорошо хоть «чушпан» в конце не вставила. А так, конечно, как бы в 3 круге не отъехать. Обычно после такого трепа ничего хорошего не бывает.
+3
-1
+2
Сразу видно менталка на уровне круто
+2
0
+2
/ Это типа круто /

Это не ТИПО круто, это волшебно. Она не догоняет.
Первым в мужском теннисе это сделал великий Бьорн.
Тогда я ещё по сути не смотрел теннис (начал с 1987).
Потом Сампрас сделал 14 и это казалось практически предельным. Но БИГ3 опровергли. Тем не менее мне трудно представить, что какой-нибудь Карась 100.0 забацает 30+ТБШ.
+1
0
+1
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