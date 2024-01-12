Коко Гауфф: «Хочу выиграть двузначное количество «Шлемов». Это типа круто»

Чемпионка US Open Коко Гауфф рассказала, сколько ТБШ хочет выиграть за карьеру.

– Вы говорили, что вашей целью всегда было выиграть несколько «Больших шлемов». У вас есть в голове конкретная цифра?

– Честно говоря, не совсем так. В последнее время чувствую, что хочу выиграть двузначное количество. Это типа круто. Но конкретной цифры нет.

Да кто знает? Это может меняться в зависимости от того, как будет складываться карьера. Прямо сейчас я бы сказала, что выиграть двузначное количество было бы здорово. Не знаю, получится ли, но это амбициозная цель. Думаю, такой подход заставит меня выйти на новый уровень, – сказала 19-летняя американка.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе