Гауфф о тренировках с повязкой на один глаз: «Хотела проверить свою зрительно-моторную координацию. Еще это мне помогло с подбросом»

Теги Australian Open WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф рассказала, как в межсезонье тренировалась с повязкой на один глаз.

– Немного внезапный вопрос. Я помню, как во время межсезонья вы выложили видео, как тренируетесь с повязкой на один глаз. Это новое упражнение? Что оно дает?

– Да, я пару раз так тренировалась, в основном на разминке, чтобы улучшить зрительно-моторную координацию. Вот и все. Это не что-то особенное, просто хотела проверить свою зрительно-моторную координацию.

Думаю, это еще заставляло меня держать взгляд на мяче. Думаю, у меня лучше работает правый глаз. Конечно, было сложнее смотреть с левой стороны, когда лучше видит правая. Раньше я даже не знала о такой особенности.

Но у меня получилось даже лучше, чем я ожидала. С тех пор я так не тренировалась. Еще это мне помогло с подбросом.

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