Де Минаур обещал сделать предложение девушке, если выиграет Australian Open

Теги Australian Open ATP Алекс де Минаур Кэти Болтер Теннис

Алекс де Минаур ответил, когда сделает предложение своей девушке Кэти Болтер. Об этом его спросили после победы над Новаком Джоковичем на United Cup (6:4, 6:4).

– Вы упоминали Australian Open. Расти (Ллейтон Хьюитт – капитан сборной Австралии на United Cup) – ваш идол на корте. А за его пределами? В 2005-м он сделал предложение своей девушке Бек. Сделаете ли вы предложение Кэти [Болтер] после AO?

– Ну и ну (смеется). Ты меня подставляешь.

Это пока не планировалось, но не исключено. На данный момент я постараюсь сосредоточиться на игре в теннис, а потом мы подумаем о деятельности вне корта.

– А если выиграете Australian Open?

– Ух ты (улыбается). Это был бы неплохой способ отпраздновать, не спорю.

– Договорились.

– Да.

Ого, Джокович проиграл в Австралии – впервые с 2018-го. И у него проблемы с запястьем

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10 комментариев
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как тонко намекнуть, что не сильно хочешь жениться
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Ага, а я пригласил всех на свою яхту, которую куплю до 30 февраля
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Хитёр, чорт!
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Жаль девушку, без предложения останется
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Умрет девицей похоже...
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бедная девушка!
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Тролль уровня бесконечность.
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Ну тогда Кэти придётся долго ждать
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Сочувствует Кэти, там в сетке травмированный акробат.
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