Де Минаур обещал сделать предложение девушке, если выиграет Australian Open

Алекс де Минаур ответил, когда сделает предложение своей девушке . Об этом его спросили после победы над на United Cup (6:4, 6:4).

– Вы упоминали Australian Open. Расти ( – капитан сборной Австралии на ) – ваш идол на корте. А за его пределами? В 2005-м он сделал предложение своей девушке Бек. Сделаете ли вы предложение Кэти [Болтер] после AO?

– Ну и ну (смеется). Ты меня подставляешь.

Это пока не планировалось, но не исключено. На данный момент я постараюсь сосредоточиться на игре в теннис, а потом мы подумаем о деятельности вне корта.

– А если выиграете ?

– Ух ты (улыбается). Это был бы неплохой способ отпраздновать, не спорю.

– Договорились.

– Да.

Ого, Джокович проиграл в Австралии – впервые с 2018-го. И у него проблемы с запястьем

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