Де Минаур обещал сделать предложение девушке, если выиграет Australian Open
Алекс де Минаур ответил, когда сделает предложение своей девушке Кэти Болтер. Об этом его спросили после победы над Новаком Джоковичем на United Cup (6:4, 6:4).
– Вы упоминали Australian Open. Расти (Ллейтон Хьюитт – капитан сборной Австралии на United Cup) – ваш идол на корте. А за его пределами? В 2005-м он сделал предложение своей девушке Бек. Сделаете ли вы предложение Кэти [Болтер] после AO?
– Ну и ну (смеется). Ты меня подставляешь.
Это пока не планировалось, но не исключено. На данный момент я постараюсь сосредоточиться на игре в теннис, а потом мы подумаем о деятельности вне корта.
– А если выиграете Australian Open?
– Ух ты (улыбается). Это был бы неплохой способ отпраздновать, не спорю.
– Договорились.
– Да.
Ого, Джокович проиграл в Австралии – впервые с 2018-го. И у него проблемы с запястьем
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