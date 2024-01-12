Швентек про то, как будет бороться с Рыбакиной и Остапенко: «В этом году спланируем календарь по-другому, чтобы у меня было больше времени на тренировки»

Ига Швентек ответила, есть ли у нее оружие против атакующих теннисисток.

– В прошлом году на «Больших шлемах» вы уступили Елене Рыбакиной в Австралии и Алене Остапенко – двум атакующим теннисисткам. Удалось в межсезонье поработать над тем, чтобы эффективно бороться с игроками такого плана?

– Не совсем. Честно говоря, я провела очень напряженный матч против Елены в Риме, но получила травму. Если вспоминать матчи, которые я проиграла, то приходит в голову US Open, где я точно чувствовала, что мне не хватило времени на подготовку. Я тренировалась только одну неделю после «Уимблдона». И на протяжении всей американской серии чувствовала, что мне не хватает времени, чтобы поработать над техникой.

В этот раз мы спланируем календарь по-другому, чтобы у меня было больше времени на тренировки. Теперь, с появлением новых правил об обязательных турнирах, все может быть по-другому.

Конечно, это игроки, которые входят в число топов, и бороться с ними непросто. Я бы не стала как-то объединять игру Елены и Алены, потому что они совершенно разные. Конечно, есть много вещей, над которыми можно поработать, но я чувствую, что иду в правильном направлении.

Кроме того, в этих матчах, например, на US Open, я чувствовала себя довольно напряженной. Мне сложно объективно оценивать свой теннис, потому что для меня это был тяжелый турнир. Как и вся американская серия.

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