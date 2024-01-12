Корнеева сыграет с Соррибес Тормо в первом круге Australian Open, Тимофеева попала на Корне, Захарова – на Путинцеву

Теги Ализе Корне Юлия Путинцева Анна Калинская Сара Соррибес-Тормо Арина Соболенко Кэти Волынец Анастасия Захарова Алина Корнеева Мария Тимофеева Теннис

На Australian Open квалифаеров распределили по сетке.

16-летняя Алина Корнеева попала на Сару Соррибес-Тормо.

Мария Тимофеева в первом круге сыграет с Ализе Корне (WC).

Анастасия Захарова встретится с Юлией Путинцевой.

Анне Калинской из квалификации досталась Кэти Волынец, а Арине Соболенко – Элла Зайдель.

Полностью женская сетка здесь. Мужская – здесь.

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6 комментариев
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Всем достались более-менее проходимые соперницы, особенно Тимофеева должна обыгрывать Корне которая нигде не играла и едет скорее за рекордом участия в шлемах
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можно побороться
+1
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Очень хороший жребий, что никто из топ-10 не попался
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Ответ Stas Salesov
Блин, Тигрине досталась самая беззубая квалифайка. А так хотелось Корнееву) С другой стороны, во втором матче может быть Бренда Фрухвиртова, хотя крепкая Ана Богдан предпочтительнее кажется, чтобы напрячь Сабаленку🤔
Кто о чем, а ты все о тигрице переживаешь)
Ты хоть одну игру Корнеевой смотрел на квале? Вообще чудо, что она прошла
+1
0
+1
Блин, Тигрине досталась самая беззубая квалифайка. А так хотелось Корнееву) С другой стороны, во втором матче может быть Бренда Фрухвиртова, хотя крепкая Ана Богдан предпочтительнее кажется, чтобы напрячь Сабаленку🤔
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Да в каждом матче можно бороться , все же у соперниц будет первый матч на турнире...
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