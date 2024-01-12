Корнеева сыграет с Соррибес Тормо в первом круге Australian Open, Тимофеева попала на Корне, Захарова – на Путинцеву

На Australian Open квалифаеров распределили по сетке.

16-летняя Алина Корнеева попала на Сару Соррибес-Тормо.

Мария Тимофеева в первом круге сыграет с Ализе Корне (WC).

Анастасия Захарова встретится с Юлией Путинцевой.

Анне Калинской из квалификации досталась Кэти Волынец, а Арине Соболенко – Элла Зайдель.

Полностью женская сетка здесь. Мужская – здесь.

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