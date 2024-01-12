Корнеева сыграет с Соррибес Тормо в первом круге Australian Open, Тимофеева попала на Корне, Захарова – на Путинцеву
На Australian Open квалифаеров распределили по сетке.
16-летняя Алина Корнеева попала на Сару Соррибес-Тормо.
Мария Тимофеева в первом круге сыграет с Ализе Корне (WC).
Анастасия Захарова встретится с Юлией Путинцевой.
Анне Калинской из квалификации досталась Кэти Волынец, а Арине Соболенко – Элла Зайдель.
Полностью женская сетка здесь. Мужская – здесь.
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Ты хоть одну игру Корнеевой смотрел на квале? Вообще чудо, что она прошла