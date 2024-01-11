Макинрой об интересе Саудовской Аравии к двум «Мастерсам»: «Деньги решают. Я удивлюсь, если они не купят эти турниры»

Джон Макинрой отреагировал на желание Саудовской Аравии купить крупные турниры.

Ранее появлялась информация, что Саудовская Аравия заинтересована в приобретении «Мастерсов» в Майами и Мадриде.

«Меня это не шокирует. Скажем так: деньги решают. «Нет, я этого не сделаю. Сколько мне предложили? Если подумать, может, и сделаю».

Также он высказался о возможности создания премиального тура при поддержке Саудовской Аравии.

«Я с этим совершенно не согласен – ни в гольфе, ни в теннисе. Женщины собираются играть там итоговый турнир? Вы издеваетесь? Потому что они так замечательно относятся к женщинам? По-моему, это смешно.

В то же время смешно, когда люди критикуют теннисистов или гольфистов за то, что делает практически все компании и правительства, а именно за сотрудничество с Саудовской Аравией.

Предположение, что теннисисты или гольфисты должны задавать моральные стандарты, когда все они зарабатывают деньги, – это, по-моему, полная глупость. Посмотрим, что получится.

Я удивлюсь, если саудовцы не купят эти турниры», – цитирует Макинроя Forbes со ссылкой на ESPN.

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