Аделаида (ATP). 2-й круг. Шевченко поборется с О’Коннеллом, Бублик – с Эвансом, Музетти – с Томпсоном
Александр Шевченко встретится с Кристофером О’Коннеллом в 1/8 финала в Аделаиде.
Adelaide International
Аделаида, Австралия
8 – 13 января 2024
ATP 250
Призовой фонд – 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 10 января, 03.40
- Дата проведения
- 10 января, 03.40
- Дата проведения
- 10 января, 05.00
- Дата проведения
- 10 января, 05.00
- Дата проведения
- 10 января, 06.30
- Дата проведения
- 10 января, 07.00
- Дата проведения
- 10 января, 08.30
- Дата проведения
- 10 января, 11.00