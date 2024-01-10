Аделаида (ATP). 2-й круг. Шевченко поборется с О’Коннеллом, Бублик – с Эвансом, Музетти – с Томпсоном

Теги результаты ATP Adelaide International Теннис

Александр Шевченко встретится с Кристофером О’Коннеллом в 1/8 финала в Аделаиде.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

8 – 13 января 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Александр Шевченко (Россия) Кристофер О'Коннелл (Австралия)
Дата проведения
10 января, 03.40
Онлайн матча

 

Маттео Арнальди (Италия) Николас Харри (Чили)
Дата проведения
10 января, 03.40
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Джек Дрэйпер (Великобритания)
Дата проведения
10 января, 05.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Себастьян Корда (США)
Дата проведения
10 января, 05.00
Онлайн матча

 

Иржи Лехечка (Чехия) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
10 января, 06.30
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Алекс Болт (Австралия)
Дата проведения
10 января, 07.00
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
10 января, 08.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Джордан Томпсон (Австралия)
Дата проведения
10 января, 11.00
Онлайн матча
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