Аделаида (ATP). 2-й круг. Шевченко поборется с О’Коннеллом, Бублик – с Эвансом, Музетти – с Томпсоном

Александр Шевченко встретится с Кристофером О’Коннеллом в 1/8 финала в Аделаиде.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

8 – 13 января 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг