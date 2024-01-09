Шелтон о джетлаге и акклиматизации: «В прошлом году, когда я впервые поехал в Австралию, мне понадобилось 8-9 дней, чтобы ожить. Я был никакой»

Теги Australian Open ATP Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон поначалу с трудом переносил смену климата и часовых поясов.

«Мой образ жизни совершенно изменился. Когда я учился в колледже, то большую часть ночей спал дома, в своей постели. Теперь я живу в отелях, переезжаю из города в город.

Одна из самых серьезных проблем – это джетлаг, плюс акклиматизация в новых местах. В прошлом году, когда я впервые поехал в Австралию, мне понадобилось восемь или девять дней, чтобы ожить. Я был никакой.

В этом году я чувствовал себя хорошо уже через три дня. Чем больше видишь, тем больше знаешь. Думаю, я многому научился в прошлом году».

На Australian Open-2023 Шелтон впервые дошел до четвертьфинала «Большого шлема».

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