Кафельников о дебюте 35-летнего Маннарино в топ-20: «Нынешние молодые игроки – дерьмо, или рейтинговая система – херня, или Адриан – гений?»

Евгений Кафельников удивлен дебютом Адриана Маннарино в топ-20.

«Не хочу умалять заслуги Адриана Маннарино, но как вообще возможно, чтобы 35-летний игрок дебютировал в топ-20? Нынешние молодые игроки – дерьмо, или рейтинговая система – херня, или Адриан – гений??? Кто-нибудь, объясните мне!!!» – твитнул Кафельников.

В прошлом сезоне француз выиграл три турнира ATP 250 (больше, чем за всю карьеру до этого) и на еще одном вышел в финал.

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