Кафельников о дебюте 35-летнего Маннарино в топ-20: «Нынешние молодые игроки – дерьмо, или рейтинговая система – херня, или Адриан – гений?»
Евгений Кафельников удивлен дебютом Адриана Маннарино в топ-20.
«Не хочу умалять заслуги Адриана Маннарино, но как вообще возможно, чтобы 35-летний игрок дебютировал в топ-20? Нынешние молодые игроки – дерьмо, или рейтинговая система – херня, или Адриан – гений??? Кто-нибудь, объясните мне!!!» – твитнул Кафельников.
В прошлом сезоне француз выиграл три турнира ATP 250 (больше, чем за всю карьеру до этого) и на еще одном вышел в финал.
проще говоря, теннисист с 10 позиции гораздо выше уровнем чем теннисист на 20 строчке, но вот принципиальной разницы между 20-й и 50-й строчками рейтинга нет - условный Руусувуори абсолютно на равных будет бороться и с тем же Маннарино, и с Хачановым и т.д.
Если серьезно, то Маннарино давно заслужил место в топ-20. Он не суперзвезда, у него нет каких-то сверхнавыков или какой-то пушки справа/слева. У него просто очень противная для многих манера игры и он достаточно стабильный игрок