Кафельников о дебюте 35-летнего Маннарино в топ-20: «Нынешние молодые игроки – дерьмо, или рейтинговая система – херня, или Адриан – гений?»

Теги ATP Евгений Кафельников Адриан Маннарино брань контент Теннис

Евгений Кафельников удивлен дебютом Адриана Маннарино в топ-20.

«Не хочу умалять заслуги Адриана Маннарино, но как вообще возможно, чтобы 35-летний игрок дебютировал в топ-20? Нынешние молодые игроки – дерьмо, или рейтинговая система – херня, или Адриан – гений??? Кто-нибудь, объясните мне!!!» – твитнул Кафельников.

В прошлом сезоне француз выиграл три турнира ATP 250 (больше, чем за всю карьеру до этого) и на еще одном вышел в финал.

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9 комментариев
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Маннарино добротный игрок, достаточно стабильный и с неудобной для многих соперников манерой игры. Наверное звезды сошлись и он вошел в топ 20. Вполне заслуженно по моему мнению.
+8
-1
+7
Женя просто после новогодних не отошёл ещё
+4
-1
+3
первое
+3
-1
+2
тут все просто, на данный момент рейтинг атп устроен так, что есть 4 супертоп теннисиста, около 10-12 стабильно топовых теннисистов и, начиная с 15 по примерно 50-60 позиции, теннисисты примерно одного уровня, расставленные буквально в случайном порядке.
проще говоря, теннисист с 10 позиции гораздо выше уровнем чем теннисист на 20 строчке, но вот принципиальной разницы между 20-й и 50-й строчками рейтинга нет - условный Руусувуори абсолютно на равных будет бороться и с тем же Маннарино, и с Хачановым и т.д.
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+2
Кто нибудь объясните Женьке уже, почему Володька сбрил усы и больше не наливайте
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Это самый сильный любитель, которого я видел.
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А если все вопросы совместить в один и сказать утвердительно?
Если серьезно, то Маннарино давно заслужил место в топ-20. Он не суперзвезда, у него нет каких-то сверхнавыков или какой-то пушки справа/слева. У него просто очень противная для многих манера игры и он достаточно стабильный игрок
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Расскажите кто-нибудь Кафелю, что на 1 строчке сидит 36-летний)
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Ответ Kairikus
Маннарино добротный игрок, достаточно стабильный и с неудобной для многих соперников манерой игры. Наверное звезды сошлись и он вошел в топ 20. Вполне заслуженно по моему мнению.
Ни убавить ни прибавить)
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