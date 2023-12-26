Касаткина о дискуссии о равных призовых: «Кто что заслужил, кто не заслужил – как сказал Тиньков, меня ########## эта тема»

Дарья Касаткина прокомментировала тему равных призовых для женщин и мужчин.

Это извечная тема, господи. Не живется нам в гармонии, постоянно кто-то хочет лучше, меньше, больше. Кто что заслужил, кто не заслужил – как сказал Тиньков, меня ########## [утомила] эта тема.

Я скажу так. Во-первых, сравнивать мужской спорт и женский нет никакого смысла. Это абсолютно разные вещи. Мы друг с другом не соревнуемся на поле. Я не вижу смысла сравнивать.

Второе. Мне кажется, что тему с равными призовыми придумали не теннисистки. Мы понимаем, что прямо равные-равные призовые – это невозможно. Мы хотим, чтобы наши призовые увеличивались – и я считаю, что это нормально. Нормально, когда ты работаешь и хочешь, чтобы тебе больше за это платили. Особенно если ты знаешь, что такая возможность есть.

Многие не знают внутренней кухни и просто говорят: «Нет, они не заслужили, пусть идут нафиг». Мы знаем чуть больше, поэтому мы недовольны – мы знаем, что могло бы быть лучше. И мы боремся именно за это.

Никто не претендует на то, чтобы забрать у мужчин их шикарные призовые, забрать кусок, потому что такая повестка. Мы понимаем, что равные призовые сейчас невозможны. Но мы не хотим сидеть с тем, что у нас есть сейчас – потому что этого недостаточно.

Хорошо живет топ-50 – с натяжкой. За топ-50 девчонки выживают. У мужчин с этим намного лучше.

Если посмотреть призовые на WTA 250 и WTA 125, то это вообще смешно. После вычета всех затрат и налогов не остается вообще ничего. И если люди считают, что мы с этим должны смириться – то нет. А если им это не нравится, пусть не нравится – их никто не спрашивал», – сказала Касаткина в подкасте «Что там в туре?»

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