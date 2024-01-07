Александр Зверев: «Формат United Cup, наверное, даже сложнее, чем на «Шлемах». Вчера я лег спать в 5:30 или 5:45 утра»

Александр Зверев считает формат United Cup физически изматывающим.

С 30 декабря он сыграл на турнире пять одиночек (4:1) и пять микстов (4:1).

– Вы провели четыре матча за 24 часа или около того, сталкивались ли вы за карьеру с подобным физическим испытанием?

– Сложный вопрос. Мне кажется, этот формат, особенно последние три дня, за которые мне пришлось сыграть шесть матчей, наверное, даже сложнее, чем на «Шлемах». Потому что на «Шлеме» можно играть пять сетов, но всегда есть свободный день на восстановление. Может, не на 100%, но на 90%, 95%, иногда на 80. Здесь нет такого времени. Вчера я лег... Сегодня или вчера? Уже вчера... (Пресс-конференция прошла около двух часов ночи 8 января по местному времени – Sports.ru.) Я лег спать в 5:30 или 5:45 утра.

И мне все равно нужно вставать и, чувствуя себя не лучшим образом, играть два матча. Конечно, физически это очень сложный турнир.

Если честно, этот трофей того стоит. Мне кажется, победа с этой командой того стоит. Мы очень рады.

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