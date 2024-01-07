Александр Зверев: «Формат United Cup, наверное, даже сложнее, чем на «Шлемах». Вчера я лег спать в 5:30 или 5:45 утра»

Теги ATP Александр Зверев United Cup Теннис

Александр Зверев считает формат United Cup физически изматывающим.

С 30 декабря он сыграл на турнире пять одиночек (4:1) и пять микстов (4:1).

– Вы провели четыре матча за 24 часа или около того, сталкивались ли вы за карьеру с подобным физическим испытанием?

– Сложный вопрос. Мне кажется, этот формат, особенно последние три дня, за которые мне пришлось сыграть шесть матчей, наверное, даже сложнее, чем на «Шлемах». Потому что на «Шлеме» можно играть пять сетов, но всегда есть свободный день на восстановление. Может, не на 100%, но на 90%, 95%, иногда на 80. Здесь нет такого времени. Вчера я лег... Сегодня или вчера? Уже вчера... (Пресс-конференция прошла около двух часов ночи 8 января по местному времени – Sports.ru.) Я лег спать в 5:30 или 5:45 утра.

И мне все равно нужно вставать и, чувствуя себя не лучшим образом, играть два матча. Конечно, физически это очень сложный турнир.

Если честно, этот трофей того стоит. Мне кажется, победа с этой командой того стоит. Мы очень рады.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Сложнее только Олимпиада» - добавил Александр.
+5
0
+5
распушил хвост😁
+5
-1
+4
Юнайтед кап намного престижнее этих ваших дурацких шлемов😁
+3
0
+3
Формат сложнее и Александр подводит к мысли, что победа очень значима в этом турнире))) Он конечно молодец и сыграл огромную роль в победе Германии, и турнир интересный, но посмотрим как выступит на Шлеме где будет один день отдыха.
+1
0
+1
Два эйса подряд в решающий момент на супертае микста я запомнил👍
+1
0
+1
Конечно сложнее, если играть " за себя и за того парня"
0
0
0
Молодец Сашка, победил, за себя и за девушек
0
0
0
Саня - молорик, прям уважуха, еще и дожил до победы.
0
0
0
Я бы добавил , что ни у кого в мире нет золота олимпиады и юнайтед кап одновременно.
Величайший
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий