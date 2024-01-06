Димитров о том, что семья приехала поддержать его в Брисбене: «Я очень счастлив. Быть рядом с ними во время праздников – это что-то особенное»
Григор Димитров после выхода в финал в Брисбене прокомментировал то, что семья приехала поддержать его в Австралию.
«Я очень счастлив. Мы редко проводим время вместе в течение года, и быть рядом с вами здесь, во время праздников – это что-то особенное. Это лучшее, что может быть на свете. Семья. За прошедшие годы мы редко были вместе, поэтому теперь я хочу наверстать упущенное.
Каждый момент, проведенный с ними на корте или за его пределами, заставляет меня все больше и больше осознавать, чего я хочу от жизни после тенниса.
Сейчас я живу мечтой, занимаюсь любимым делом – буду играть финал перед вами, ребята. Столько позитива. Хочу насладиться каждым моментом и жить настоящим. Каким бы ни был результат, я буду двигаться дальше», – сказал Димитров в интервью на корте.
За титул в Брисбене болгарин сыграет с Хольгером Руне.