Димитров о том, что семья приехала поддержать его в Брисбене: «Я очень счастлив. Быть рядом с ними во время праздников – это что-то особенное»

Григор Димитров после выхода в финал в Брисбене прокомментировал то, что семья приехала поддержать его в Австралию.

«Я очень счастлив. Мы редко проводим время вместе в течение года, и быть рядом с вами здесь, во время праздников – это что-то особенное. Это лучшее, что может быть на свете. Семья. За прошедшие годы мы редко были вместе, поэтому теперь я хочу наверстать упущенное.

Каждый момент, проведенный с ними на корте или за его пределами, заставляет меня все больше и больше осознавать, чего я хочу от жизни после тенниса.

Сейчас я живу мечтой, занимаюсь любимым делом – буду играть финал перед вами, ребята. Столько позитива. Хочу насладиться каждым моментом и жить настоящим. Каким бы ни был результат, я буду двигаться дальше», – сказал Димитров в интервью на корте.

За титул в Брисбене болгарин сыграет с Хольгером Руне.