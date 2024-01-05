Надаль впервые с 2019-го проиграл с матчболов

уступил с трех матчболов – 7:5, 6:7(6), 3:6 в четвертьфинале в Брисбене.

Надаль проиграл с матчболов впервые с 2019-го – тогда в Акапулько он тоже не реализовал три против во втором круге. Австралиец победил 3:6, 7:6(2), 7:6(6).

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