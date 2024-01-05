Надаль впервые с 2019-го проиграл с матчболов

Теги Рафаэль Надаль ATP Ник Кириос Джордан Томпсон Теннис

Рафаэль Надаль уступил Джордану Томпсону с трех матчболов – 7:5, 6:7(6), 3:6 в четвертьфинале в Брисбене.

Надаль проиграл с матчболов впервые с 2019-го – тогда в Акапулько он тоже не реализовал три против Ника Кириоса во втором круге. Австралиец победил 3:6, 7:6(2), 7:6(6).

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5 комментариев
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Их кумир побил все рекорды, но вместо того чтобы просто радоваться они приходят и злорадствуют на ветках Рафы)))
+15
-6
+9
Ответ laziofan
Их кумир побил все рекорды, но вместо того чтобы просто радоваться они приходят и злорадствуют на ветках Рафы)))
Какой кумир такие и поклонники! Не сотвори себе кумира!?))
+8
-6
+2
Ответ laziofan
Их кумир побил все рекорды, но вместо того чтобы просто радоваться они приходят и злорадствуют на ветках Рафы)))
Что взять с табора? Со временем начинаешь ценить болельщиков Федерера, там было уважение реальное
+6
-5
+1
вамос так и дальше!
хехе))))
+4
-4
0
Для всех высокодуховных моралистов, которые здесь брезгливо морщат носики, томно закатывают глазки и презрительно фыркают, рассуждая о порядочности и поведении.
Сначала почитайте комментарии рафазаяек к любому(!) матчу Nо1е на ЮСО, Итоговом и Кубке Дэвиса.
Там, где Рафика и близко не было = его никто и не вспоминал. Со своих одностадников начните, ага.

"Посеешь ветер - пожнёшь бурю"(с)
Так всегда было, есть, и так будет всегда.
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