19-летняя Носкова о победе над 16-летней Андреевой: «Скорее всего, в будущем мы сыграем еще несколько раз. Хотелось начать на хорошей ноте»
Линда Носкова оценила перспективы Мирры Андреевой.
19-летняя чешка обыграла 16-летнюю россиянку в четвертьфинале в Брисбене – 7:5, 6:3.
«Она немного младше меня, и я понимала, что, скорее всего, в будущем мы сыграем еще несколько раз. Хотелось начать на хорошей ноте. Но она явно очень талантлива, она в отличной форме, здорово подает и двигается. У нее, несомненно, хорошее будущее».
Теперь Носкова встретится с Еленой Рыбакиной.