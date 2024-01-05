19-летняя Носкова о победе над 16-летней Андреевой: «Скорее всего, в будущем мы сыграем еще несколько раз. Хотелось начать на хорошей ноте»

Линда Носкова оценила перспективы Мирры Андреевой.

19-летняя чешка обыграла 16-летнюю россиянку в четвертьфинале в Брисбене – 7:5, 6:3.

«Она немного младше меня, и я понимала, что, скорее всего, в будущем мы сыграем еще несколько раз. Хотелось начать на хорошей ноте. Но она явно очень талантлива, она в отличной форме, здорово подает и двигается. У нее, несомненно, хорошее будущее».

Теперь Носкова встретится с Еленой Рыбакиной.

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