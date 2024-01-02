United Cup. 1/4 финала. Польша сыграет с Китаем, Австралия – с Сербией

Новак Джокович сыграет с Алексом де Минауром в четвертьфинале United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

United Cup

29 декабря 2023 – 7 января 2024

Призовой фонд – 10 000 000 долларов

Хард

1/4 финала

Польша – Китай

Хуберт Хуркач (Польша) – Чжичжэнь Чжан (Китай)

Ига Швентек (Польша) – Циньвэнь Чжэн (Китай)

Хуберт Хуркач/ Ига Швентек (Польша) – Чжичжэнь Чжан/ Циньвэнь Чжэн (Китай)

Австралия – Сербия

Алекс де Минаур (Австралия) – Новак Джокович (Сербия)

Айла Томлянович (Австралия) – Ольга Данилович (Сербия)

Мэттью Эбден/ Сторм Хантер (Австралия) – Новак Джокович/ Ольга Данилович (Сербия)