United Cup. 1/4 финала. Польша сыграет с Китаем, Австралия – с Сербией

Теги результаты ATP WTA United Cup Теннис

Новак Джокович сыграет с Алексом де Минауром в четвертьфинале United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста. 

United Cup

29 декабря 2023 – 7 января 2024

Призовой фонд – 10 000 000 долларов

Хард

1/4 финала

Польша – Китай

Хуберт Хуркач (Польша) – Чжичжэнь Чжан (Китай)

Ига Швентек (Польша) – Циньвэнь Чжэн (Китай)

Хуберт Хуркач/ Ига Швентек (Польша) – Чжичжэнь Чжан/ Циньвэнь Чжэн (Китай)

Австралия – Сербия

Алекс де Минаур (Австралия) – Новак Джокович (Сербия)

Айла Томлянович (Австралия) – Ольга Данилович (Сербия)

Мэттью Эбден/ Сторм Хантер (Австралия) – Новак Джокович/ Ольга Данилович (Сербия)

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Во китайцы, молодцы! Сразу на два фронта)))
+1
0
+1
С обычного турнира может быть и Джо снялся, но тут и за себя и за МЖ с флажком
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий