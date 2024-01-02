United Cup. 1/4 финала. Польша сыграет с Китаем, Австралия – с Сербией
Новак Джокович сыграет с Алексом де Минауром в четвертьфинале United Cup.
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
United Cup
29 декабря 2023 – 7 января 2024
Призовой фонд – 10 000 000 долларов
Хард
1/4 финала
Польша – Китай
Хуберт Хуркач (Польша) – Чжичжэнь Чжан (Китай)
Ига Швентек (Польша) – Циньвэнь Чжэн (Китай)
Хуберт Хуркач/ Ига Швентек (Польша) – Чжичжэнь Чжан/ Циньвэнь Чжэн (Китай)
Австралия – Сербия
Алекс де Минаур (Австралия) – Новак Джокович (Сербия)
Айла Томлянович (Австралия) – Ольга Данилович (Сербия)
Мэттью Эбден/ Сторм Хантер (Австралия) – Новак Джокович/ Ольга Данилович (Сербия)