Джокович о том, ест ли он шоколад: «Конечно. Я вообще тот еще сладкоежка»
Новак Джокович рассказал, что любит шоколад после выхода в 1/4 финала United Cup.
– Новак, после победы над Надалем на Australian Open-2012 вы сказали, что отпраздновали кусочком шоколада. Хотелось бы узнать, а вы ели с тех пор шоколад?
– Конечно (улыбается). Да, я видел, как эта история разлетелась по соцсетям.
На самом деле это правда было так, но это вовсе не означает, что после каждой победы я не разрешаю себе съесть целую шоколадку или десерт. Я вообще стараюсь баловать себя десертами. Я вообще тот еще сладкоежка.
Но да, с тех пор я съел много шоколада.
– Когда в последний раз устраивали тотальный шоколадный дебош?
– Вчера вечером.
– Ох.
– Да.
– Что ели?
– Ага, вчера вечером. Парни из нашей команды подтвердят, что это правда. Я съел четыре, хоть и веганских десерта.
Джокович – величайший, а с 2023-го – еще и настоящий. Он принял, что нравиться всем нельзя
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