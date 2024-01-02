Джокович о том, ест ли он шоколад: «Конечно. Я вообще тот еще сладкоежка»

Новак Джокович рассказал, что любит шоколад после выхода в 1/4 финала United Cup.

– Новак, после победы над Надалем на Australian Open-2012 вы сказали, что отпраздновали кусочком шоколада. Хотелось бы узнать, а вы ели с тех пор шоколад?

– Конечно (улыбается). Да, я видел, как эта история разлетелась по соцсетям.

На самом деле это правда было так, но это вовсе не означает, что после каждой победы я не разрешаю себе съесть целую шоколадку или десерт. Я вообще стараюсь баловать себя десертами. Я вообще тот еще сладкоежка.

Но да, с тех пор я съел много шоколада.

– Когда в последний раз устраивали тотальный шоколадный дебош?

– Вчера вечером.

– Ох.

– Да.

– Что ели?

– Ага, вчера вечером. Парни из нашей команды подтвердят, что это правда. Я съел четыре, хоть и веганских десерта.

Джокович – величайший, а с 2023-го – еще и настоящий. Он принял, что нравиться всем нельзя

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