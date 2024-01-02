Джокович о матче с Австралией в 1/4 United Cup: «В миксте мы не фавориты, но все равно будем бороться до конца»

Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с Австралией на United Cup.

– Новак, какие у вас ощущения перед матчем с Алексом де Минауром?

– Независимо от того, кто на другой половине корта, я стараюсь внести свой вклад в победу страны. На этой неделе мы говорили, что у нас отличная сыгранная команда, все друг друга поддерживают. И мы хотим побеждать в матчах с любыми соперниками.

Завтра мы играем с командой-хозяйкой турнира. Наверное, будет полный стадион, и мы с нетерпением ждем. Они очень сильны, особенно в паре. В одиночке у них тоже сильный состав. В нашей команде нет парных специалистов за исключением Николы Чачича, который уже примерно неделю чувствует себя не лучшим образом.

Но мы хорошо справляемся. Для нас стали приятной неожиданностью победы в миксте над китайцами и чехами – все-таки у нас нет профильных парников.

Так что в миксте мы не фавориты, но все равно будем бороться до конца.

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