Новак Джокович: «Когда я на пике формы, я могу выиграть любой «Большой шлем». Я это знаю. И не боюсь об этом говорить»

Новак Джокович рассказал о настрое на сезон-2024.

«Годами я воспитывал в себе определенный настрой. Он может показаться кому-то нереалистичным или невозможным. Кому-то он может показаться высокомерным. Не знаю.

Я всегда очень сильно верил в себя. Я знаю, что я очень цельный игрок. Когда я на пике формы, я могу выиграть любой «Большой шлем» и любой турнир. Я это знаю. И не боюсь об этом говорить.

Ни для кого не секрет, что я хочу побить еще больше рекордов, переписать историю игры. Это по-прежнему меня мотивирует.

У меня огромный опыт, я знаю, что мне нужно, чтобы поддерживать организм и разум в правильном, оптимальном состоянии, чтобы иметь возможность бить рекорды и продвигаться дальше.

Это единственное, что меня мотивирует. Нет, не подумайте – я люблю теннис. Но чтобы играть турниры, на четыре-пять-шесть недель оставлять семью, у меня только одна цель – выигрывать трофеи. И я делаю все для того, чтобы это достичь.

Этот настрой помог мне добиться высот, и он не изменится ни в этом году, ни в будущем, если я продолжу играть».

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