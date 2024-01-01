Надаль о возвращении Осаки: «Наоми говорила, что на какое-то время потеряла страсть к игре. Со мной такого не случалось»

Рафаэля Надаля сравнил свое возвращение с возвращением Наоми Осаки.

– Наоми Осака возвращается. Во время перерыва она сказала, что в какой-то момент подумывала уйти из спорта. Ей пришлось научиться заново любить теннис. За последний год был момент, когда вы задумались о пенсии и о том, что стоит ли подвергать свое тело такому испытанию?

– Мне кажется, мы с Наоми в совершенно разных ситуациях. Если не ошибаюсь, Наоми говорила, что на какое-то время потеряла любовь и страсть к игре. Со мной такого не случалось. В этом главное различие. Она устала или немного потеряла мотивацию. Со мной такого не случалось. Мне пришлось взять паузу, потому что мое тело было не в состоянии работать дальше.

Думал ли я о пенсии в этот период? Да, конечно. Мне пришлось через многое пройти, чтобы вернуться. Конечно, в трудные моменты такое бывало, человеку свойственно задаваться вопросом в духе: «Ладно, разумно ли идти на все то, что я должен сделать, чтобы вернуться в 37 лет, зная, что, возможно, в итоге не буду достаточно здоров, чтобы соревноваться так, как хотел?» Конечно, у меня возникали подобные мысли. В какой-то момент я решил продолжать. Я был твердо настроен продолжать.

Когда у меня такой настрой, я понимаю, что иногда будет мучительно работать, не зная, как все сложится. Но тогда я просто старался работать день за днем, лишний раз не задумываясь, просто делать то, что должен был, надеясь, что все получится.

И вот мы здесь. Я не знаю, что будет дальше. Одно меня радует – я здесь и могу вернуться в профессиональный тур. Никто не знает, что и когда произойдет. Я с нетерпением жду того, что впереди.

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