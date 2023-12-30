Руне о тренировке с Надалем: «Самая сложная тренировка за последние полгода»

Теги Рафаэль Надаль ATP Brisbane International Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал тренировку с Рафаэлем Надалем в Брисбене.

Испанец там вернется в тур после травмы бедра.

«После тренировки я общался с командой, и, по-моему, он играл невероятно. Он был сильно. Он всегда сильно бил. А потом мы начали играть розыгрыши, и он двигался очень хорошо, невероятно быстро двигался из стороны в сторону.

Он работает невероятно интенсивно. По-моему, я очень напряженно провел межсезонье и напряженно работал в конце прошлого года, но это, наверное, была самая сложная тренировка за последние полгода».

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2 комментария
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Есть еще порох в парафавницах😀
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дай бог увидим великий финал в Австралии, хотя верится в это с трудом
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