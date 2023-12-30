United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Польша играет с Бразилией

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В Австралии проходит второй тур группы United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста. 

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

29 декабря 2023 – 7 января 2024

Призовой фонд – 10 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Второй тур

 

Группа А (Перт)

 

Команда POL BRA ESP Баланс Матчи Сеты
Польша x          
Бразилия   x L 0:1 1:2 2:4
Испания   W x 1:0 2:1 4:2

 

Польша – Бразилия – 1:0

Ига Швентек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:2, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша) – Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Ига Швентек/ Хуберт Хуркач (Польша) – Беатрис Хаддад Майя/ Марсело Мело (Бразилия)

 

Группа B (Сидней)

 

Команда GRE CAN CHL Баланс Матчи Сеты
Греция x          
Канада   x        
Чили     x      

 

Группа C (Перт)

 

Команда USA GBR AUS Баланс Матчи Сеты
США x          
Великобритания   x W   2:1 4:3
Австралия   L x   1:2 3:4

 

 

Группа D (Сидней)

 

Команда FRA ITA GER Баланс Матчи Сеты
Франция x          
Италия   x        
Германия     x      

 

Группа E (Перт)

 

Команда  CZE CHN SRB Баланс Матчи Сеты
Чехия x L   0:1 0:3 2:6
Китай W x   1:0 3:0 6:2
Сербия          

 

Группа F (Сидней)

 

Команда  CRO NED NOR Баланс Матчи Сеты
Хорватия x          
Нидерланды   x W 1:0 2:1 6:2
Норвегия L   0:1 1:2 2:6

 

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