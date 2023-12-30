United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Польша играет с Бразилией

В Австралии проходит второй тур группы United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

29 декабря 2023 – 7 января 2024

Призовой фонд – 10 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Второй тур

Группа А (Перт)

Команда POL BRA ESP Баланс Матчи Сеты Польша x Бразилия x L 0:1 1:2 2:4 Испания W x 1:0 2:1 4:2

Польша – Бразилия – 1:0

Ига Швентек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:2, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша) – Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Ига Швентек/ Хуберт Хуркач (Польша) – Беатрис Хаддад Майя/ Марсело Мело (Бразилия)

Группа B (Сидней)

Команда GRE CAN CHL Баланс Матчи Сеты Греция x Канада x Чили x

Группа C (Перт)

Команда USA GBR AUS Баланс Матчи Сеты США x Великобритания x W 2:1 4:3 Австралия L x 1:2 3:4

Группа D (Сидней)

Команда FRA ITA GER Баланс Матчи Сеты Франция x Италия x Германия x

Группа E (Перт)

Команда CZE CHN SRB Баланс Матчи Сеты Чехия x L 0:1 0:3 2:6 Китай W x 1:0 3:0 6:2 Сербия x

Группа F (Сидней)