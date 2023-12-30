Эмма Радукану: «Когда я была маленькой, мама всегда рассказывала мне китайские пословицы, а теперь я читаю книги по китайской философии»

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Эмму Радукану впечатлила поездка в Шанхай.

Ее мама из города Шэньян на северо-востоке Китая.

«Папа говорил, что это одно из самых красивых мест, где он бывал, и что там нереальный пейзаж: город, горы и вода. Я с шести лет слышала о Шанхае много хорошего, поэтому очень рад наконец там оказаться.

Я люблю местную кухню, она очень разнообразна. Больше всего мне нравится просто погружаться в культуру. Мне кажется, она сильно отличается от западной, но это здорово. Здесь всегда происходит гораздо больше событий. И все так чисто, так современно. Мне кажется, этот город опережает свое время.

Мне кажется очень интересной китайская философия. Когда я была маленькой, мама всегда рассказывала мне китайские пословицы, а теперь я с удовольствием читаю книги [по китайской философии].

С разговорным языком у меня все в порядке, и, приезжая в Китай, я в состоянии общаться. Сейчас мне труднее даются интервью, поскольку нужна другая лексика, так что я работаю над этим, а еще над чтением и письмом».

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1 комментарий
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Скоро до гуру Стэтхема дойдет и совсем преисполнится
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