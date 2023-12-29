Эмма Радукану: «Хорошее образование очень помогает. Если до 35 лет заниматься только теннисом, потом будет очень сложно освоить что-то новое»

Теги WTA Эмма Радукану Теннис

Эмма Радукану рассказала, что научилась иначе распределять усилия.

«Если что-то не идеально – а я перфекционистка, – я буду добрее [к себе] и просто скажу: «Ладно, все в порядке». А иногда, когда сразу много наваливается, я ставлю все на паузу, потому что теперь знаю, что именно так лучше всего справлюсь.

Я думаю, все, кто со мной работал и общался, знают, что я очень трудолюбивый человек. И действительно, если работать час за часом, час за часом, это приведет тебя к цели. Но в какой-то момент продуктивность снижается, и это не самый эффективный способ тренироваться или учиться. А зная, когда нужно сделать перерыв и как оптимизировать работу, ты лучше справляешься и добиваешься более высоких результатов.

Я буду рада, если смогу вдохновить какого-нибудь парня или девушку взять в руки ракетку. Но я считаю, что не менее важно продолжать образование. Я скорее поддерживаю такой подход. Я считаю, что хорошее образование очень помогает, потому что оно развивает тебя как личность и приносит пользу во всех сферах жизни. Теннис – большая часть моей жизни, но в ней есть много разного, помимо спорта. И если до 35 лет заниматься только теннисом, потом будет очень сложно освоить что-то новое».

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2 комментария
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В России ничем не надо заниматься. Принимаешь допинг,тебя ловят,идёшь доверенным лицом президента, потом либо ведущей,либо в думу.
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А зачем ей чем-то заниматься? Спонсорскими контрактами до конца жизни себя обеспечила
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