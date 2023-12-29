Рууд об известности в Норвегии: «Не то чтобы я рок-звезда. Но иногда подходят в магазине: «Молодец, так держать, мы смотрим»

Теги Роджер Федерер ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд ответил, часто ли его узнают на родине.

Он вспомнил, как изменилась реакция после третьего круга «Ролан Гаррос»-2019, где он играл с Роджером Федерером.

«Думаю, тот матч смотрело много норвежцев, потому что Федерер – известный спортсмен. Норвежец играет против Федерера – это большое событие. Поэтому, когда я вернулся домой из Парижа, тем летом стало больше [внимания], чем обычно.

Но ничего безумного. Я легко могу идти по городу, оставаясь незамеченным. Не то чтобы я рок-звезда. Но иногда ко мне подходят в магазине и просят сфотографироваться или говорят: «Молодец, так держать, мы смотрим». Так что реакция только приятная».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий