Рууд об известности в Норвегии: «Не то чтобы я рок-звезда. Но иногда подходят в магазине: «Молодец, так держать, мы смотрим»

Каспер Рууд ответил, часто ли его узнают на родине.

Он вспомнил, как изменилась реакция после третьего круга «Ролан Гаррос»-2019, где он играл с Роджером Федерером.

«Думаю, тот матч смотрело много норвежцев, потому что Федерер – известный спортсмен. Норвежец играет против Федерера – это большое событие. Поэтому, когда я вернулся домой из Парижа, тем летом стало больше [внимания], чем обычно.

Но ничего безумного. Я легко могу идти по городу, оставаясь незамеченным. Не то чтобы я рок-звезда. Но иногда ко мне подходят в магазине и просят сфотографироваться или говорят: «Молодец, так держать, мы смотрим». Так что реакция только приятная».

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