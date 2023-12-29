Надаль о состоянии перед стартом сезона: «Не могу жаловаться. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем предполагал месяц назад»

Рафаэль Надаль оценил своей состояние перед возвращением в тур.

На первой неделе сезона он сыграет в Брисбене в одиночке и в паре.

«Я хорошо себя чувствую и не могу жаловаться. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем предполагал месяц назад, но на сегодняшний день нельзя думать о титулах. Зато можно наслаждаться возвращением на корт.

Если честно, я не жду многого. Только возможности выходить на корт, чувствовать себя конкурентоспособным и выкладываться по максимуму.

Не сказать, что в последние полгода я тренировался с хорошей интенсивностью – только последний месяц. Нет ничего невозможного. Но для меня победа – это просто быть здесь, и я надеюсь, что получу удовольствие и зрители тоже.

Я не могу ставить супердолгосрочные цели, потому что не планирую еще долго играть. Но по ходу сезона я постараюсь становиться все более и более конкурентоспособным».

Также испанец рассказал, что скучал по соревновательным эмоциям.

«Конечно, когда ты не на корте, ты скучаешь. В конце концов, этим я занимался почти всю свою жизнь. Поэтому, когда ты не можешь выступать, конечно, ты скучаешь по соревнованиям, по болельщикам, по игре на лучших стадионах, по полным трибунам.

Больше всего мне не хватало чувства, что ты готов бороться, готов получать удовольствие и выкладываться».

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