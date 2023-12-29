United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания сыграет с Бразилией, Великобритания – с Австралией
В Австралии стартует командный турнир United Cup.
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.
United Cup
29 декабря 2023 – 7 января 2024
Призовой фонд – 10 000 000 долларов
Хард
Групповой этап
Первый тур
Группа А (Перт)
|Команда
|GRE
|BEL
|BUL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Польша
|x
|Бразилия
|x
|Испания
|x
Испания – Бразилия
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Сара Соррибес-Тормо/ Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Беатрис Хаддад Майя/ Марсело Мело (Бразилия)
Группа B (Сидней)
|Команда
|POL
|SUI
|KAZ
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Греция
|x
|Канада
|x
|Чили
|x
Группа C (Перт)
|Команда
|USA
|GER
|CZE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|Великобритания
|x
|Австралия
|x
Великобритания – Австралия
Кэмерон Норри (Великобритания) – Алекс де Минаур (Австралия)
Кэти Болтер (Великобритания) – Айла Томлянович (Австралия)
Кэти Болтер/ Нил Скупски (Великобритания) – Сторм Хантер/ Мэттью Эбден (Австралия)
Группа D (Сидней)
|Команда
|ESP
|AUS
|GBR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|Италия
|x
|Германия
|x
Группа E (Перт)
|Команда
|ITA
|BRA
|NOR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Чехия
|x
|Китай
|x
|Сербия
|x
Группа F (Сидней)
|Команда
|FRA
|CRO
|ARG
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Хорватия
|x
|Нидерланды
|x
|Норвегия
|x