United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания сыграет с Бразилией, Великобритания – с Австралией

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В Австралии стартует командный турнир United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста. 

По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

29 декабря 2023 – 7 января 2024

Призовой фонд – 10 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Первый тур

 

Группа А (Перт)

 

Команда GRE BEL BUL Баланс Матчи Сеты
Польша x          
Бразилия   x        
Испания     x      

 

Испания – Бразилия 

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

Сара Соррибес-Тормо/ Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Беатрис Хаддад Майя/ Марсело Мело (Бразилия)

 

Группа B (Сидней)

 

Команда POL SUI KAZ Баланс Матчи Сеты
Греция x          
Канада   x        
Чили     x      

 

 

 

Группа C (Перт)

 

Команда USA GER CZE Баланс Матчи Сеты
США x          
Великобритания   x        
Австралия     x      

 

Великобритания – Австралия

Кэмерон Норри (Великобритания) – Алекс де Минаур (Австралия)

Кэти Болтер (Великобритания) – Айла Томлянович (Австралия)

Кэти Болтер/ Нил Скупски (Великобритания) – Сторм Хантер/ Мэттью Эбден (Австралия)

 

Группа D (Сидней)

 

Команда ESP AUS GBR Баланс Матчи Сеты
Франция x          
Италия   x        
Германия     x      

 

Группа E (Перт)

 

Команда  ITA BRA NOR Баланс Матчи Сеты
Чехия x          
Китай   x        
Сербия          

 

Группа F (Сидней)

 

Команда  FRA CRO ARG Баланс Матчи Сеты
Хорватия x          
Нидерланды   x        
Норвегия          

 

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