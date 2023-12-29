United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания сыграет с Бразилией, Великобритания – с Австралией

В Австралии стартует командный турнир United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

29 декабря 2023 – 7 января 2024

Призовой фонд – 10 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Первый тур

Группа А (Перт)

Команда GRE BEL BUL Баланс Матчи Сеты Польша x Бразилия x Испания x

Испания – Бразилия



Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

Сара Соррибес-Тормо/ Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Беатрис Хаддад Майя/ Марсело Мело (Бразилия)

Группа B (Сидней)

Команда POL SUI KAZ Баланс Матчи Сеты Греция x Канада x Чили x

Группа C (Перт)

Команда USA GER CZE Баланс Матчи Сеты США x Великобритания x Австралия x

Великобритания – Австралия

Кэмерон Норри (Великобритания) – Алекс де Минаур (Австралия)

Кэти Болтер (Великобритания) – Айла Томлянович (Австралия)

Кэти Болтер/ Нил Скупски (Великобритания) – Сторм Хантер/ Мэттью Эбден (Австралия)

Группа D (Сидней)

Команда ESP AUS GBR Баланс Матчи Сеты Франция x Италия x Германия x

Группа E (Перт)

Команда ITA BRA NOR Баланс Матчи Сеты Чехия x Китай x Сербия x

Группа F (Сидней)