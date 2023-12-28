Чемпионы Australian Open получат по 2,1 млн долларов. Призовой фонд вырос на 13%
Australian Open опубликовал данные о призовом фонде турнира-2024.
Он составит 59,1 млн долларов (86,5 млн австралийских долларов) – по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 13%.
Расклад в одиночке такой:
- 1-й круг – $82 020;
- 2-й круг – $123 040;
- 3-й круг – $174 300;
- 4-й круг – $256 330;
- 1/4 финала – $410 130;
- 1/2 финала – $676 700;
- Финал – $1 179 000;
- Титул – $2 153 000.
Призовые в парном разряде:
- 1-й круг – $24 600;
- 2-й круг – $36 230;
- 3-й круг – $51 270;
- 1/4 финала – $87 490;
- 1/2 финала – $155 500;
- Финал – $273 420;
- Титул – $498 990.
Призовые в миксте:
- 1-й круг – $4 720;
- 2-й круг – $9 740;
- 1/4 финала – $18 110;
- 1/2 финала – $34 180;
- Финал – $64 250;
- Титул – $112 780.
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