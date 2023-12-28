Чемпионы Australian Open получат по 2,1 млн долларов. Призовой фонд вырос на 13%

Australian Open опубликовал данные о призовом фонде турнира-2024.

Он составит 59,1 млн долларов (86,5 млн австралийских долларов) – по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 13%.

Расклад в одиночке такой:

1-й круг – $82 020;

2-й круг – $123 040;

3-й круг – $174 300;

4-й круг – $256 330;

1/4 финала – $410 130;

1/2 финала – $676 700;

Финал – $1 179 000;

Титул – $2 153 000.

Призовые в парном разряде:

1-й круг – $24 600;

2-й круг – $36 230;

3-й круг – $51 270;

1/4 финала – $87 490;

1/2 финала – $155 500;

Финал – $273 420;

Титул – $498 990.

Призовые в миксте:

1-й круг – $4 720;

2-й круг – $9 740;

1/4 финала – $18 110;

1/2 финала – $34 180;

Финал – $64 250;

Титул – $112 780.

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