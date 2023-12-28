Чемпионы Australian Open получат по 2,1 млн долларов. Призовой фонд вырос на 13%

Теги Australian Open ATP WTA призовые деньги Теннис

Australian Open опубликовал данные о призовом фонде турнира-2024.

Он составит 59,1 млн долларов (86,5 млн австралийских долларов) – по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 13%.

Расклад в одиночке такой:

  • 1-й круг – $82 020;
  • 2-й круг – $123 040;
  • 3-й круг – $174 300;
  • 4-й круг – $256 330;
  • 1/4 финала – $410 130;
  • 1/2 финала – $676 700;
  • Финал – $1 179 000;
  • Титул – $2 153 000.

Призовые в парном разряде:

  • 1-й круг – $24 600;
  • 2-й круг – $36 230;
  • 3-й круг – $51 270;
  • 1/4 финала – $87 490;
  • 1/2 финала – $155 500;
  • Финал – $273 420;
  • Титул – $498 990.

Призовые в миксте:

  • 1-й круг – $4 720;
  • 2-й круг – $9 740;
  • 1/4 финала – $18 110;
  • 1/2 финала – $34 180;
  • Финал – $64 250;
  • Титул – $112 780.

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