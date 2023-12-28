Мухова снялась с Australian Open

Восьмая ракетка мира Каролина Мухова пропустит Australian Open из-за травмы.

«Это не те новости, которыми я бы хотела делиться, особенно в начале сезона, но, к сожалению, боль в запястье вернулась во время тренировок.

Поэтому придется отложить начало сезона и сосредоточиться на восстановлении запястья. Я расстроена, но нужно сохранять позитив, восстанавливаться и готовиться к оставшейся части сезона.

Australian Open, увидимся в 2025 году 💙», – написала Мухова в инстаграме.

Место чешки в основной сетке займет Ван Яфань.

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