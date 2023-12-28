Мухова снялась с Australian Open

Теги травмы Australian Open WTA Каролина Мухова Теннис

Восьмая ракетка мира Каролина Мухова пропустит Australian Open из-за травмы.

«Это не те новости, которыми я бы хотела делиться, особенно в начале сезона, но, к сожалению, боль в запястье вернулась во время тренировок.

Поэтому придется отложить начало сезона и сосредоточиться на восстановлении запястья. Я расстроена, но нужно сохранять позитив, восстанавливаться и готовиться к оставшейся части сезона.

Australian Open, увидимся в 2025 году 💙», – написала Мухова в инстаграме.

Место чешки в основной сетке займет Ван Яфань.

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3 комментария
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Ппц жалко, это та теннисистка которая должна выигрывать самые крупные титулы и занимать самые высокие строчки в рейтинге, страшный сон для всех соперниц без исключения…но вся карьера в травмах (
+5
-1
+4
Да как же блин все это задолбало. Один крутой сезон, и опять по новой. Тут уже кроме душу дьяволу продавать, как некоторые.
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Была бы Мухова со здоровьем Сабаленки, могла бы выиграть крупные титулы.
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