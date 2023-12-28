Кудерметова сыграет на Australian Open в паре с Павлюченковой, Мирра Андреева – с Томовой, Звонарева – вне заявки
Мирра Андреева заявилась на парный Australian Open. 16-летняя россиянка выступит вместе с Викторией Томовой.
Помимо Андреевой и Томовой, на первый парный «Большой шлем» сезона заявлены:
- Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова;
- Анастасия Потапова и Яна Сизикова;
- Екатерина Александрова и Анна Калинская;
- Диана Шнайдер и Эмма Наварро.
Посев возглавят Коко Гауфф и Джессика Пегула.
Чемпионка итогового Вера Звонарева пропустит турнир. Ее экс-напарница Лаура Зигемунд сыграет с Барборой Крейчиковой.
Полностью заявка здесь.
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