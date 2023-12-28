Кудерметова сыграет на Australian Open в паре с Павлюченковой, Мирра Андреева – с Томовой, Звонарева – вне заявки

Мирра Андреева заявилась на парный Australian Open. 16-летняя россиянка выступит вместе с Викторией Томовой.

Помимо Андреевой и Томовой, на первый парный «Большой шлем» сезона заявлены:

Посев возглавят Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Чемпионка итогового Вера Звонарева пропустит турнир. Ее экс-напарница Лаура Зигемунд сыграет с Барборой Крейчиковой.

Полностью заявка здесь.

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