Тренер Рублева о тренировках во время ковида: «Андрей приезжал с полной машиной воды – чтобы если его поймает полиция, он мог сказать, что едет из супермаркета»

Теги ATP Фернандо Висенте Андрей Рублев Теннис

Тренер Андрея Рублева рассказал, как они тренировались во время пандемии ковида.

«Во время пандемии мы с Андреем три месяца полноценно работали. Когда начался ковид, я приезжал в свой теннисный клуб по работе – мне разрешили, потому что там нужно ухаживать за территорией. И Андрей приезжал с полной машиной воды – чтобы если его поймает полиция, он мог сказать, что едет из супермаркета. И мы так встречались каждый день», – рассказал Фернандо Висенте.

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