Тренер Рублева о тренировках во время ковида: «Андрей приезжал с полной машиной воды – чтобы если его поймает полиция, он мог сказать, что едет из супермаркета»

Тренер Андрея Рублева рассказал, как они тренировались во время пандемии ковида.

«Во время пандемии мы с Андреем три месяца полноценно работали. Когда начался ковид, я приезжал в свой теннисный клуб по работе – мне разрешили, потому что там нужно ухаживать за территорией. И Андрей приезжал с полной машиной воды – чтобы если его поймает полиция, он мог сказать, что едет из супермаркета. И мы так встречались каждый день», – рассказал Фернандо Висенте.