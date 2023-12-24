Тренер Рублева: «У русских ход мыслей: сейчас я 4-й, теперь нужно подняться выше. И чего бы они ни добились, всегда будет это «выше»

– Андрей уважает всех игроков. Но иногда он теряет голову. Ему нужно понимать, что на этом уровне нормально проигрывать – ты играешь с топами. Когда он начинает сходить с ума во время матча, он как ребенок, у которого отняли игрушку. Он пытается ее вернуть, начинает плакать. Скромность должна выражаться в том числе и в понимании, что ты играешь против, например, Медведева – которого за десять встреч ты обыграл всего дважды.

А Андрей проигрывает первый сет и сразу роняет уровень. Мы работаем над этим с психологом, но все равно раз на раз не приходится, а так быть не должно. Например, мы говорили об этом перед матчем с Даниилом, но все равно произошло то же самое. Нужен баланс [между скромностью и верой в себя]. Нужно принимать, что невозможно только выигрывать.

Вместе с тем благодаря этой ментальности иногда он очень много выигрывает, потому что ловит волну и верит в себя. Но все равно на топ-уровне нельзя психовать, язык твоего тела должен быть правильный, нельзя думать только о себе, нужно понимать, что твой соперник тоже силен, нужно принимать эти проблемы. А он хочет найти решение, будучи не в себе, не мысля здраво. Он работает над этим, занимается медитацией, но я бы сказал, он все равно еще не до конца понимает.

– Но в этом году он стал лучше справляться?

– Да, но все равно это дается ему тяжело. У русских такой ход мыслей: сейчас я четвертый, теперь нужно подняться выше. И чего бы они ни добились, всегда будет это «выше». Иногда это хорошо, потому что в каком-то смысле все топы так думают. Но нельзя не брать в расчет, что все остальные тоже сильны. Но для Андрея теннис – это все, так что иногда он не может получать от него удовольствие.

– Вы говорите ему получать больше удовольствия от тенниса?

– Мы разговариваем часами. Иногда не спим. Поначалу мы особенно много говорили о том, как он может быть так часто разочарован собой. С ним легко разговаривать. Просто ему нужно еще повзрослеть.

Я не могу смотреть матчи Андрея Рублева – мне некомфортно и страшно

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