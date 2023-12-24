Серена Уильямс пожертвовала грудное молоко: «Кому-то достанется молоко суперсолдата 🤭»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» пожертвовала грудное молоко.

Недавно экс-первая ракетка мира родила вторую дочь. Во время поездки в Нью-Йорк у нее оказалось лишнее молоко, которое она решила пожертвовать в местное хранилище.

«Я знаю так много потрясающих женщин, которые усыновляют или не имеют собственного молока. Так что это было потрясающе. Кстати, кому-то достанется молоко суперсолдата 🤭», – написала Серена.

По ее словам, никто не узнает, какое именно молоко пожертвовала она.

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