Серена Уильямс пожертвовала грудное молоко: «Кому-то достанется молоко суперсолдата 🤭»

Теги Серена Уильямс WTA Теннис

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс пожертвовала грудное молоко.

Недавно экс-первая ракетка мира родила вторую дочь. Во время поездки в Нью-Йорк у нее оказалось лишнее молоко, которое она решила пожертвовать в местное хранилище.

«Я знаю так много потрясающих женщин, которые усыновляют или не имеют собственного молока. Так что это было потрясающе. Кстати, кому-то достанется молоко суперсолдата 🤭», – написала Серена.

По ее словам, никто не узнает, какое именно молоко пожертвовала она.

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2 комментария
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Ох сейчас шутников сколько набежит)))
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Узнает. Когда волосами покроется и начнет передвигаться на 4 конечностях.
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