Серена Уильямс пожертвовала грудное молоко: «Кому-то достанется молоко суперсолдата 🤭»
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс пожертвовала грудное молоко.
Недавно экс-первая ракетка мира родила вторую дочь. Во время поездки в Нью-Йорк у нее оказалось лишнее молоко, которое она решила пожертвовать в местное хранилище.
«Я знаю так много потрясающих женщин, которые усыновляют или не имеют собственного молока. Так что это было потрясающе. Кстати, кому-то достанется молоко суперсолдата 🤭», – написала Серена.
По ее словам, никто не узнает, какое именно молоко пожертвовала она.
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